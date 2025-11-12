Ceci Flores denuncia que intentan silenciarla con la eliminación de su página Facebook

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, una de las organizaciones civiles más reconocidas en la localización de personas desaparecidas en México, ha sufrido un considerable revés en su infraestructura digital. Su página oficial de Facebook, que contaba con más de 1.7 millones de seguidores, fue hackeada y eliminada el pasado 2 de noviembre, según confirmó su fundadora, la activista Ceci Flores.

La página no era únicamente un medio de difusión, sino que funcionaba como el principal centro de operaciones y comunicación del colectivo. A través de esta plataforma, se compartían diariamente fichas de búsqueda, se emitían alertas urgentes y se coordinaban brigadas de campo a nivel nacional. De la misma manera, también servía como un canal para recibir información y denuncias anónimas de cuerpos y fosas.

Su eliminación representa una interrupción en el flujo de información que sostiene sus operaciones diarias. Ceci Flores señaló que este ataque cibernético en un contexto de creciente presión. Según declaró, el hecho ocurrió poco después de que hiciera un llamado a la unificación de diversos colectivos para fortalecer el movimiento. Afirma que dicha convocatoria fue seguida por un aumento en actos de intimidación y amenazas dirigidas a su labor.

Desde su perspectiva, la eliminación de la página es un intento por obstaculizar la visibilidad de un movimiento que ha logrado resultados positivos a lo largo de los años. Frente a esta situación, Flores Armenta solicitó el apoyo de Meta, la empresa matriz de Facebook, para investigar el suceso y explorar la posibilidad de restaurar la cuenta original. Sin detener sus actividades, el colectivo ya puso en marcha una nueva página.

El dos de octubre convoque a víctimas y activistas a unirnos; unas horas después todas las páginas de Facebook de buscadoras de varios estados fueron hackeadas.



Es nuestra principal herramienta de trabajo, no solo porque tienen millones de seguidores, si no porque ahí es donde… pic.twitter.com/rwxEUa6r7P — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 12, 2025

Ceci Flores, quien busca a sus hijos Alejandro y Marco Antonio desde hace años, aseguró que, si bien la eliminación de la plataforma representa un golpe logístico importante, no afectará la determinación del grupo. Manifestó su intención de empezar desde cero, aplicando la experiencia que ya tiene para continuar su labor de búsqueda y apoyo a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

Fuente: Tribuna del Yaqui