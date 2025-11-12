Conducía borracho: Rescatan a conductor de vehículo tras caer al Canal Bajo en Cajeme

Esperanza, Sonora.- Durante la noche de este miércoles 12 de noviembre, se registró un accidente vehicular en el municipio de Cajeme, cuando un automóvil cayó a las aguas del Canal Bajo, a la altura de la comunidad de Esperanza. A pesar de lo peligroso del suceso, no se reportaron pérdidas humanas y el conductor fue rescatado a salvo. Al lugar de los hechos acudieron unidades de emergencia tras recibir el reporte del percance.

Personal del Departamento de Bomberos de Cajeme implementó un operativo de rescate, utilizando cuerdas y equipo especializado para extraer al único ocupante del vehículo, un sedán marca Honda modelo 2007, del interior del canal. La rápida acción ayudó a evitar consecuencias mayores. Una vez en tierra firme, el conductor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron las primeras atenciones médicas.

Tras una valoración, se determinó que, por fortuna, no presentaba lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. Sin embargo, confirmaron que la persona se encontraba en fuerte estado de ebriedad. El hombre fue identificado como Osvaldo, de entre 30 y 35 años de edad. Según versiones del propio afectado, momentos antes del incidente habría participado en otro percance vial, incluyendo un presunto atropellamiento.

No obstante, hasta el cierre de esta nota, las corporaciones policiales no contaban con reportes que confirmaran dicha declaración. En la zona también hicieron acto de presencia elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme, quienes tomaron nota de los hechos para el deslinde de responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se realicen las maniobras para retirar el vehículo del canal.

El conductor del vehículo fue entrevistado por oficiales de Policía

Fuente: Tribuna del Yaqui