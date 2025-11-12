Ejecuciones en Hermosillo: Dos ataques armados dejan muertos en Villas del Sur y Proyecto Río Sonora

Hermosillo, Sonora.- La violencia en la capital del estado sigue haciéndose presente a pesar del paso de los meses, con homicidios, levantones, robos, casos de violencia familiar y demás delitos que investiga la Fiscalía de Sonora. En esta ocasión, de acuerdo con medios locales, entre ayer y la madrugada de hoy se registraron dos ataques armados que dejaron como saldo a dos hombres sin vida.

La noche del martes 11 de noviembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, se reportaron diversas detonaciones en las calles Santa Clara y Villa Aldama, de la colonia Villas del Sur. Una vez que las autoridades policiacas acudieron al lugar, los agentes hallaron el cuerpo de un hombre de unos 40 años de edad, tendido en plena vía pública, con una herida visible por proyectil de arma de fuego.

El segundo hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre de 2025, en las calles Francisco Serna y Fidel Velázquez, de la colonia Proyecto Río Sonora. En este caso, la víctima —quien tenía aproximadamente 35 años de edad— presentaba lesiones de arma de fuego en el cráneo y en el brazo derecho. En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre ambos casos conforme avancen las investigaciones.

La violencia sigue en Hermosillo

En otro asunto, la semana pasada, específicamente el miércoles alrededor de la 01:00 de la madrugada, se registró una agresión armada contra un hombre en el Callejón San Ángel, entre las calles Parral y Mineral, en la colonia San Luis. Cabe destacar que fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las fuertes detonaciones que rompieron la tranquilidad de la noche.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo, de 32 años de edad, quien, al igual que en los casos anteriores, presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, antes de su fatídica muerte, el hombre había salido de un tiradero, es decir, un punto de venta ilegal de estupefacientes, cuando recibió los disparos que terminaron con su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui