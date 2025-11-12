Elementos de la AMIC y vehículo particular protagonizan FUERTE CHOQUE en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente automovilístico más se registró este miércoles 12 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y un vehículo particular chocaron, esto por la Carretera Federal México 15 a la altura de la entrada de la colonia Villa Bonita.

El suceso se dio poco después de las 17:00 horas de este miércoles, cuando por alcance una camioneta de color blanco, perteneciente a los elementos de la AMIC, se impactó de manera frontal contra un vehículo particular, un sedán de color gris. Hasta el momento de la publicación de esta nota informativa no se reportan personas lesionadas por este hecho, lo que se traduce en que los daños serían solamente económicos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como personal de Tránsito Municipal, de la Guardia Nacional (GN) y los agentes de la aseguradora, que comenzaron a tomar nota de los hechos para deslindar responsabilidades por los hechos.

De manera simultánea se registró un aparatoso accidente en motocicleta por la calle California a la altura de una empresa de software y pasando de la calle Amistad; aunque no se tiene mucha información sobre los hechos, se sabe que por lo menos hay dos personas, del sexo masculino, lesionadas, por lo cual paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atenderlos y llevarlos a un hospital; de momento no se sabe la gravedad de las lesiones. Los hombres viajaban en una GS 1150 BMW de color gris; no se dio a conocer si fueron impactados por un vehículo o si se debió a que se perdió el control del vehículo ligero.

Estos dos accidentes se suman al que se registró en la mañana en la colonia Cedros 1 cuando una joven madre perdió el control del coche en el que viajaba con su hija de dos años y cayeron a un dren después de volcarse. Además, también por la mañana, un vehículo particular impactó a una unidad de la Cruz Roja después de que no le diera la cortesía de pasar primero, pese a que la ambulancia iba a atender una emergencia, por lo cual se hace un llamado a la sociedad para que dé la cortesía al momento de presentarse una situación por el estilo.

Fuente: Tribuna del Yaqui