En un operativo de la Marina, cae 'La China', temida integrante del CJNG que operaba en Colima

Colima, Colima.- Fue recientemente confirmada la detención de Yajaira Berenice 'N', alias 'La China', presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada un objetivo prioritario por su presunta vinculación con un grupo delictivo. Cabe destacar que esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, quienes realizaban patrullajes en la zona.

De acuerdo con información de Infobae, entre los delitos que se le atribuyen se encuentran órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de la venta de droga. La captura ocurrió en la colonia La Joya II, Delegación Santiago, ubicada en el municipio de Manzanillo, Colima. El pasado martes 11 de noviembre, durante un recorrido de vigilancia, los agentes detectaron una motocicleta sin placas que se desplazaba a exceso de velocidad con dos personas a bordo.

Al marcarles el alto, los ocupantes intentaron huir, pero Yajaira Berenice no tuvo la misma suerte de su acompañante porque no logró escapar. "En Manzanillo, elementos de la Secretaría de Marina y Policía Estatal, al realizar patrullajes de seguridad, detuvieron a una mujer considerada generadora de violencia y objetivo prioritario, vinculada a un grupo delictivo", señala un fragmento del comunicado oficial.

La labor fue encabezada por la Secretaría de Marina

Durante la revisión, las autoridades encontraron entre las pertenencias de la mujer 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente 44.51 gramos de la misma sustancia, dinero en efectivo y equipo de comunicación. Por lo tanto, la detenida, junto con la motocicleta y los objetos decomisados, fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.

Es importante mencionar que la mujer era presuntamente encargada del último piso del edificio número 16 de la CROM (Santiago), inmueble que, según las investigaciones, se utilizaba para retener y asesinar a víctimas. Asimismo, no solo se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que también se le vincula con una estructura criminal encabezada por Giancarlo 'N',, alias 'Raptor', dedicada al halconeo y al tráfico de drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui