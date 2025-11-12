Era de Josué Manuel el cuerpo hallado al norte de Culiacán; lo 'levantaron' en una tortillería

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025, el cuerpo de una persona asesinada y envuelta en plástico negro fue localizado en el fraccionamiento Nueva Vizcaya, perteneciente al sector Humaya, al norte de Culiacán, Sinaloa. En un informe actualizado se informó que se trata de Josué Manuel 'N', de 33 años de edad, quien fue privado de la libertad frente a una tortillería ubicada en el fraccionamiento Jardines del Pedregal.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso era comerciante de oficio y fue 'levantado' en dicho negocio situado en el bulevar Conquistadores y la calle Amatitista, en el sector Villa Fontana. Los reportes preliminares señalan que un grupo armado, que se movilizaba a bordo de un automóvil Toyota Corolla de color gris, interceptaron a la víctima y se lo llevaron a la fuerza con rumbo desconocido.

Luego de la privación ilegal de la libertad los familiares denunciaron ante el servicio de emergencias para que acudieran elementos de seguridad pública, lo que provocó la movilización de agentes de las diferentes corporaciones policiacas", detalló el medio anteriormente citado.

Localizan a una persona asesinada y envuelta en plástico en el sector Humaya, Culiacán

¿Qué pasó tras el levantón?

Después de que se reportara la privación ilegal de la libertad, autoridades de Sinaloa compartieron la cédula informativa de Josué Manuel 'N'. A la vez que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), implementaron un operativo de seguridad para localizar al hombre y dar con los responsables, pero no se tuvo éxito.

"Levantan" a comerciante y dueño de una tortillería en Jardines del Pedregal, muy cerca del sector Santa Fe, al norte de la ciudad.





¿En dónde lo encontraron?

Fue hasta la mañana de este miércoles que, a través de un reporte a las líneas de emergencias del 911, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo envuelto en plástico un costado de la Calle República de Guatemala, entre las avenidas Salvador Alvarado y Obrero Mundial, en el mencionado sector. Trascendió que en el lugar se encontró una cartulina con un mensaje amenazante, aunque no se especificó el contenido.

El cadáver de una persona fue abandonado envuelto en hule, y acompañado de un mensaje en una cartulina, en la colonia Nueva Vizcaya, en el sector Humaya, en Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui