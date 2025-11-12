FUERTE ACCIDENTE: Automóvil se sale del camino y vuelca; joven madre y su bebé resultan heridas

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte accidente automovilístico tuvo lugar este miércoles 12 de noviembre en Ciudad Obregón, después de que se volcó el vehículo donde viajaba una joven madre y su bebé y se cayó en un dren; cabe señalar que ambas quedaron lesionadas por los hechos.

El accidente ocurrió poco antes de las 6:00 horas de este miércoles en calle 200 entre bulevar Colonial y Montecarlo, frente a la colonia Cedros 1, cuando el vehículo que circulaba de oriente a poniente perdió el control y se cayó al dren. Según información extraoficial, se dice que el automóvil estaba siendo conducido a exceso de velocidad, por lo que la joven conductora perdió el control del volante, se salió del camino y la unidad comenzó a dar volteretas para aterrizar en el canal (que corre al norte de la 200) de desagüe que está seco.

Se identificó a las lesionadas como Mónica G. A., de 29 años, y su hija Luz Amelia M. G., de 2 años. Ambas fueron socorridas por paramédicos de Cruz Roja que llegaron rápidamente al lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital del Seguro Social. De momento se desconoce la gravedad de las lesiones.

Automóvil se sale del camino y vuelca; joven madre y su bebé resultan heridas

En cuanto al vehículo, se sabe que se trata de un Nissan, línea Versa, modelo 2009, color blanco; se estima que los daños materiales estarían valuados en más de 30 mil pesos. Al lugar llegaron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme que tomaron nota para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y deslindar responsabilidades, mientras una grúa se encargaba de sacar el vehículo del sitio.

Auto particular choca contra ambulancia en Ciudad Obregón

Cabe señalar que otro hecho automovilístico tuvo lugar esta mañana de miércoles 12 de noviembre en inmediaciones de la colonia Centro de Ciudad Obregón luego de que se reportara que el conductor de una camioneta se impactó contra una ambulancia que respondía a un llamado de emergencia. Los hechos sucedieron en la calle 6 de abril, casi esquina con la 5 de febrero, en el Centro.

La ambulancia iba de la calle Chihuahua hacia la 5 de febrero (de poniente a oriente); sin embargo, al llegar al cruce, el conductor de una pick-up Dodge RAM color blanca, modelo 2019, que venía de sur a norte y tenía preferencia de paso por el semáforo, siguió su camino a gran velocidad, lo que provocó una fuerte colisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui