Genera alerta en Hermosillo caída de pipa de gas a socavón; gasolinera y casas fueron evacuadas

Hermosillo, Sonora.- Servicios de emergencia se desplegaron al norte de Hermosillo, tras el accidente en el que una pipa cargada con combustible cayó parcialmente en un socavón. El suceso, que no dejó personas lesionadas ni fugas, tuvo lugar en las calles Olivares y Solidaridad, a solo unos metros de una gasolinera, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. El Departamento de Bomberos llegó al sitio para evaluar y mitigar los posibles riesgos.

Francisco Ramírez, subcomandante de Bomberos, detalló que al arribar al lugar, los equipos confirmaron que el eje trasero de la cisterna, con una capacidad de 10 mil litros, se encontraba comprometido dentro del hundimiento. La prioridad de los cuerpos de emergencia fue garantizar la seguridad de la zona. Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad que incluyó el cierre temporal de la gasolinera cercana y la evacuación de los domicilios cercanos.

Esta acción permitió a los equipos trabajar con un margen de seguridad adecuado mientras se evaluaba la integridad de la cisterna. El personal de Bomberos realizó una inspección exhaustiva del vehículo, confirmando la ausencia total de fugas de combustible, lo que descartó un riesgo inminente para el entorno. A la par, se solicitó la colaboración de Agua de Hermosillo para que su personal técnico revisara la red de tuberías subterráneas y determinara si el socavón había causado daños a la infraestructura.

Una vez asegurada el área, se gestionó la ayuda de una grúa especializada para efectuar la maniobra de extracción de la unidad. La operación se realizó de manera controlada para evitar movimientos bruscos que pudieran desestabilizar la carga o el terreno. Gracias a la rápida y eficiente colaboración de autoridades, el percance fue resuelto sin contratiempos mayores, permitiendo la normalización de las actividades en la zona durante la tarde.

Una de las llantas del vehículo quedó atrapada dentro del socavón

Fuente: Tribuna del Yaqui