Hallan a persona asesinada envuelta en plástico y junto a narcomensaje al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025 se localizó el cuerpo sin vida de una persona en el fraccionamiento Nueva Vizcaya, perteneciente al sector Humaya, al norte de Culiacán, Sinaloa. Trascendió que la víctima mortal estaba envuelta en plástico de color negro y junto a ella se encontraba una cartulina con un presunto narcomensaje, cuyo contenido por el momento no ha sido revelado oficialmente.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hallazgo se registró a un costado de la Calle República de Guatemala, entre las avenidas Salvador Alvarado y Obrero Mundial. El cadáver estaba tirado boca arriba y frente a un domicilio de dicha colonia ubicada en las inmediaciones de la colonia Infonavit Humaya. Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se desplazaron a la ubicación.

Las características y vestimenta de la víctima se desconocen debido a que está totalmente cubierta de plástico. La información refiere que una llamada que se recibió en el servicio de emergencias alertó que en la calle República de Guatemala, entre las avenidas San Miguel y Obrero Mundial, había una persona asesinada", detalló el portal de noticias Línea Directa.

Localizan uD83DuDD0E a una persona asesinada y envuelta en plástico uD83DuDEA8 en el sector Humaya, Culiacán uD83DuDCCDhttps://t.co/y0wH40RBC5 pic.twitter.com/B63yHsw5Sq — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 12, 2025

Aproximadamente a las 09:00 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre la presencia del cuerpo, por lo que se desplegó una intensa movilización en el sector. Personal de las diferentes corporaciones de seguridad, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), acudieron al llamado para recabar información y colaborar con el peritaje correspondiente en el lugar del hallazgo.

La Dirección General de Investigación Pericial, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargó de los trabajos de agentes y agentes investigadores realizaron las respectivas indagatorias del caso para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 | El #cadáver de una persona fue abandonado envuelto en hule, y acompañado de un mensaje en una cartulina, en la colonia Nueva Vizcaya, en el sector Humaya, en #Culiacán.https://t.co/R9lhJZJrja pic.twitter.com/XlrzeMZXdv — Ríodoce (@Riodoce_mx) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui