Hombre recibe balazo desde un vehículo desconocido y resulta lesionado al norte de Sonora

Nogales, Sonora.- En hechos ocurridos la tarde del lunes 10 de noviembre de 2025, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras ser atacado en la colonia Brisa, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Elementos de la Policía Municipal atendieron la situación y ya se encargan de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. El afectado fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 18:28 horas, cuando oficiales municipales recibieron un reporte en donde se alertaba sobre la presencia de una persona con un impacto de bala que se encontraba internada en el Hospital IMSS Bienestar. Los uniformados se movilizaron al nosocomio para tomar conocimiento del caso y realizar las averiguaciones previas de este ataque armado.

A su llegada, las fuerzas del orden se entrevistaron con el individuo, quien se identificó como Ernesto A., de 31 años de edad. La víctima relató que estaba sobre la calle Brisa y en ese momento observó un vehículo desconocido pasar por la zona. Fue ahí cuando escuchó una detonación de arma de fuego y sintió una herida en la pantorrilla. Tras recibir el disparo, el sujeto pidió ayuda a su madre, quien lo llevó al centro hospitalario anteriormente mencionado.

El afectado fue identificado como Ernesto A., de 31 años de edad.

Una vez ingresado, el personal médico realizó la respectiva valoración y dictaminó que el perjudicado presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego con entrada y salida a la altura de la pierna. Sin embargo, los especialistas indican que la herida no pone en riesgo su vida, aunque requerirá más de 15 días de recuperación. Finalmente, el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana para iniciar con las indagatorias y dar con él o los responsables del ataque.

En otro caso similar atendido por Seguridad Pública Municipal, Fernando 'N', de 51 años, fue detenido por privar de la la libertad a un joven identificado como Sergio M., de 19 años, quien fue interceptado y subido a la fuerza a una camioneta Dodge Dakota cuando se dirigía a un expendio situado junto a la carretera que conecta a Nogales con Santa Cruz. Elementos policíacos localizaron al sujeto, quien estaba en estado de ebriedad, y efectuaron la respectiva aprehensión.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/iI65iqbpXj pic.twitter.com/ZQGN5wR3lL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui