Jóvenes baleados en Hermosillo están vinculados con el narcomenudeo: uno es menor de edad

Hermosillo, Sonora.- La agresión armada que dejó a dos jóvenes lesionados la tarde de este martes 12 de noviembre en el fraccionamiento Bicentenario, de Hermosillo, se perfila como un ataque directo relacionado con la venta de drogas al menudeo, según la principal línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Asimismo, la institución ofreció algunos detalles sobre este hecho violento.

El atentado tuvo lugar en un domicilio ubicado en el retorno De los Orfebres y la avenida Bicentenario. De acuerdo con el informe oficial, las víctimas fueron identificadas como Pablo Gabriel 'N', de 20 años de edad, y un menor de 17 años, cuya identidad se mantiene reservada. Ambos sufrieron heridas por proyectiles de arma de fuego, por lo cual fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Las primeras indagatorias, basadas en testimonios recabados en el lugar, indican que un único agresor llegó a pie hasta la vivienda, tocó la puerta y cuando le abrieron disparó en repetidas ocasiones contra los jóvenes. Para asegurar su escape, huyó trepando por los techos de las casas aledañas, lo que dificultó su localización por parte de las autoridades que respondieron al llamado de emergencia de los vecinos.

Luego del procesamiento de la escena del crimen por parte de Servicios Periciales, se aseguraron elementos que fortalecen la hipótesis del narcomenudeo. En el interior del inmueble, los agentes localizaron múltiples envoltorios plásticos que contenían una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal, así como un paquete con hierba verde, presumiblemente marihuana.

Asimismo, se encontró un arma de fuego tipo revólver y se recuperaron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros, evidencia balística que está siendo analizada. La presencia de las sustancias ilícitas, el arma y la naturaleza del ataque llevó a la Fiscalía a establecer como hipótesis de trabajo principal que el domicilio funcionaba como un punto de distribución de narcóticos y que la agresión fue una acción en contra de esta actividad.

La FGJES ha informado que las diligencias continúan su curso para esclarecer por completo los hechos, determinar el móvil exacto del ataque y, fundamentalmente, identificar y localizar al responsable material de la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora