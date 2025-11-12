La tenía amenazada: Arrestan a Santos Oswaldo por violentar a su pareja al norte de Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un hombre identificado como Santos Oswaldo 'N' enfrentará un proceso judicial por el delito de violencia familiar equiparada, después de que un juez de control determinara que existen elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra. Además, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo del caso en Magdalena de Kino.

La decisión fue tomada durante la audiencia celebrada el pasado 6 de noviembre, donde la autoridad judicial validó la legalidad de la detención realizada previamente. Acto seguido, el Ministerio Público formuló su imputación, detallando los hechos que se le atribuyen al acusado. Con base en las evidencias presentadas, el juez de control resolvió vincularlo a proceso, lo que da inicio a la fase de investigación complementaria.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2025 en un domicilio de la ciudad de Magdalena de Kino. Se presume que, en un lapso de pocos minutos durante la tarde de dicho día, Santos Oswaldo 'N' agredió a su pareja sentimental, con quien mantenía una relación de concubinato desde hace aproximadamente 7 años.

La agresión no solo fue física, manifestada al sujetarla y sacudirla bruscamente, sino que también incluyó un componente de violencia psicológica al amenazar con quitarse la vida con el fin de generarle un profundo daño emocional. Con esta conducta, el imputado vulneró el derecho a vivir una vida libre de violencia de la víctima, por lo que se inició el mencionado proceso legal.

En otro caso similar ocurrido recientemente, un operativo de seguridad implementado por autoridades en el municipio de Benjamín Hill, Sonora, dio como resultado con la detención de Teodoro 'N', de 54 años de edad, como presunto responsable de un grave acto de violencia familiar en la colonia San Fernando. La acción de las fuerzas del orden evitó que el señalado prendiera fuego a la víctima, de nombre Verónica 'N'.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora