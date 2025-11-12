Los detenidos de 'Los Rusos' en Sonora estarían detrás de recientes asesinatos en el Valle de Mexicali

San Luis Río Colorado, Sonora.- Este pasado lunes 10 de noviembre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Abdel 'N', alias 'El Toro', y Miguel Ángel 'N', conocido como 'El Torito', en San Luis Río Colorado. Ambos son presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como Los Rusos, a quienes se les relaciona con el tráfico de metanfetamina y otros delitos.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, estos sujetos podrían estar vinculados con diversos homicidios cometidos en el Valle de Mexicali y en San Felipe. Por tal motivo, actualmente se desarrolla un operativo en dichas zonas, sustentado en pruebas e indicios ya recabados por las autoridades locales.

Cabe destacar que la noche del domingo se registró un ataque armado que dejó como saldo un joven sin vida y otro gravemente herido. Los hechos ocurrieron en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Santo Tomás, en la colonia Baja California de Mexicali. Las víctimas se encontraban afuera del domicilio cuando sujetos armados arribaron al lugar y, tras efectuar múltiples disparos, huyeron sin ser localizados.

Los hombres fueron detenidos en Sonora

Se presume que, de alguna forma, Abdel y Miguel Ángel podrían estar implicados en este hecho; sin embargo, las investigaciones apenas comienzan, por lo que aún es necesario confirmar dicha hipótesis. Además, se sospecha de una posible relación con el asesinato de un hombre ocurrido durante la madrugada del lunes en la calle Circón, en la colonia El Vidrio. El hoy occiso fue identificado como José Alberto, de 39 años de edad.

El funcionario originario de Tampico, Tamaulipas, destacó que durante este año los homicidios en Baja California se han reducido un 45 por ciento. No obstante, atribuyó parte de la inseguridad en la entidad a la escasa presencia policial en algunos sectores. Esto, luego de ser cuestionado por diputados durante las glosas del Poder Ejecutivo Estatal ante el Congreso del Estado, donde se recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70 por ciento de la población manifestó sentirse insegura.

Fuente: Tribuna del Yaqui