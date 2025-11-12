Motociclista muere instantemente tras ser embestido por automóvil en carretera de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025, un motociclista perdió la vida en un trágico accidente registrado sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo que va de sur a norte, entre la calle 15 y la calle 17, en las inmediaciones de la sindicatura de Benito Juárez, ubicada en el municipio de Guasave, Sinaloa. El hoy occiso fue embestido por un vehículo particular y esto le provocó una muerte inmediata.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 07:30 horas aproximadamente, cuando el conductor del vehículo ligero trataba de cruzar entre el muro de contención de dicho tramo carretero y fue en ese momento que lo arrolló el automovilista. Preliminarmente se informó que el fallecido respondía al nombre de Rodrigo 'N', tenía 38 años de edad y era vecino de la localidad de Los Ángeles del Triunfo.

Según los primeros informes, Rodrigo trataba de atravesar la México 15 por entre un espacio del muro de contención en una motocicleta Italika cuando lo impactó un sedán Honda, línea Accord, de color blanco y modelo 2014 que era conducido por Ernesto 'N', de 19 años, vecino de la comunidad de Genaro Estrada en el municipio de Sinaloa", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal de Guasave acudieron al sitio para realizar las investigaciones y dar fe de los hechos en este fatal percance. Asimismo, efectivos de la Guardia Nacional, División Caminos, también se movilizaron a la ubicación para controlar el tráfico vehicular y colaborar con el peritaje correspondiente. La zona quedó completamente acordonada con cinta amarilla mientras se llevaron a cabo las pesquisas de ley.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias y las primeras indagatorias del incidente. Finalmente, el cadáver fue trasladado al anfiteatro, lugar en el que se le practicarán las pruebas de ley y será resguardado hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares. Hasta el momento se desconoce si el conductor del vehículo sedán quedó en calidad de detenido o, bien, fue puesto en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui