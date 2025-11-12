Motociclista se dirigía a su trabajo y perdió la vida tras ser arrollado en Zuazua, Nuevo León

Zuazua, Nuevo León.- En hechos registrados durante la mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión de transporte de personal en el municipio de Zuazua, Nuevo León. Trascendió de forma preliminar que el hoy occiso se dirigía a su trabajo, cuando no respetó un señalamiento de alto y ahí se suscitó el percance vial; sin embargo, las autoridades trabajan para esclarecer las causas del siniestro.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el lamentable incidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas y tuvo lugar en el cruce de las calles La Asunción y Maracay de la colonia Valle de Santa Elena, perteneciente al sector San Carlos. Extraoficialmente se identificó al fallecido como Francisco Javier Castillo Barrón, de 41 años de edad y con domicilio por la calle Santa Rita de ese mismo asentamiento humano.

Acababa de salir de su casa con rumbo al trabajo. Apenas había recorrido dos pequeñas calles e intentó cruzar La Asunción para continuar por una brecha, pero no hizo alto ni se percató del paso del camión de transporte industrial", detalló el medio anteriormente citado.

Con respecto a la víctima mortal, medios locales también indicaron que era originario de Tamaulipas y se desempeñaba como repartidor en una compañía refresquera que se sitúa en el municipio de Apodaca. Cabe mencionar que el operador de la unidad intentó auxiliar al motociclista, pero este ya no contaba con signos vitales, aunque permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Elementos de la Policía y Tránsito Municipal arribaron al sitio y acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó las diligencias correspondientes y las primeras averiguaciones del caso. Hace apenas unos días, el 6 de noviembre para ser exactos, se reportó la muerte de otro ciclista tras ser embestido por una pipa que transportaba agua, esto sobre la carretera a Zuazua, a la altura de la colonia Real San Pedro, en el municipio de Zuazua.

Fuente: Tribuna del Yaqui