Nuevo homicidio en Ciudad Obregón: Sicarios matan a balazos a 'El Panucho' y se dan a la fuga

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 11 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia México, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento dejó sin vida a un hombre, el cual ya fue identificado de forma extraoficial.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 11 de noviembre, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, sobre la calle Coahuila, entre Puerto Peñasco y Cabo Catoche, frente a una tienda de abarrotes. Testigos informaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y que, tras el ataque, una persona quedó tendida en el pavimento.

De inmediato dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes aseguraron el perímetro para resguardar la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron a la víctima y confirmaron que, por desgracia, el hombre ya no contaba con signos vitales, producto de las heridas provocadas por varios impactos de bala; su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, como dicta el protocolo en estos casos. La víctima fue identificada, extraoficialmente, como Gabriel 'N', de 30 años de edad. Según reportes, era conocido con el apodo de 'El Panucho'.

Momentos más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició con las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios, mientras que oficiales del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladaron el cuerpo al anfiteatro local para realizar la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del ataque y la posible participación del crimen organizado.

