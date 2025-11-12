Operativos en Ciudad Obregón dejan dos detenidos con droga; uno de ellos tenía amplio historial criminal

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 12 de noviembre de 2025, la Fiscalía de Sonora confirmó la detención de dos personas por posesión de droga con fines de narcomenudeo en Ciudad Obregón. De acuerdo con información extraoficial, en el operativo participaron tanto la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El primer caso ocurrió en la colonia Libertad, sobre la calle Río San Fernando, donde fue localizada una mujer identificada como Silvia, de 38 años. Al notar la presencia de los agentes intentó huir, pero no lo logró, y en su poder se encontraron 11 envoltorios con la sustancia conocida como cristal. Cabe destacar que también se le acusa de homicidio calificado, robo con violencia y asociación delictuosa.

De hecho, la mujer cuenta con un amplio historial delictivo. Las autoridades la relacionan con el robo de un vehículo en 2015, un saqueo a una vivienda en 2022 y, además, entre 2024 y 2025 presenta reportes por violencia familiar y amenazas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre el caso, pero en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier avance.

Los dos están a disposición del Ministerio Público

Lo capturaron en la colonia Centro

En el segundo hecho, también en Ciudad Obregón, pero en la calle Tlaxcala de la colonia Centro, fue detenido un hombre identificado como José Luis 'N', de 42 años, a quien, a diferencia del caso anterior, se le aseguraron 12 envoltorios de cristal. Aunque en un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el individuo cuenta con un antecedente por robo en 2022, no ofreció más pormenores.

En ambos casos, las sustancias ilícitas fueron decomisadas y los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En otro asunto, como se informó en TRIBUNA, ayer martes en la colonia Fuente de Piedra se dio a conocer la detención de tres personas con 59 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina o crystal.

