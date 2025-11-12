Otra tragedia en Waldo's: Intoxicación por monóxido de carbono deja varios desmayados en Veracruz

Xalapa, Veracruz.- La tarde del pasado martes 11 de noviembre de 2025, en una tienda Waldo's ubicada sobre la calle Juan Soto, entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, en el centro de Veracruz, varios empleados comenzaron a presentar fuertes mareos, dolores de cabeza y malestares generales. De hecho, la persona que realizó la llamada a las líneas de emergencia informó que incluso había personas desmayadas.

Ante la situación, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Veracruz, de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para auxiliar a los afectados, de los cuales cuatro fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si las víctimas eran empleados o clientes del establecimiento.

De acuerdo con información extraoficial, Alfonso García Cardona, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que el incidente se originó tras la instalación de una planta de energía eléctrica portátil sin ventilación adecuada, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono al interior del local. Cabe destacar que dicha instalación se había realizado el mismo día del accidente.

No se reportan víctimas mortales

Se decidió que lo mejor para todos sería evacuar y cerrar el negocio de manera temporal para que pudiera ventilarse el sitio, además de evitar una situación mucho más grave. Con motivo de este hecho, se pronunció públicamente Enrique Silva, vocero de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, quien dejó muy en claro que ningún otro municipio reportó algo semejante.

Tragedia en Hermosillo

Como se informó previamente en TRIBUNA, el sábado 1 de noviembre una nueva tragedia marcó a Hermosillo, también en una tienda Waldo's ubicada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez. Aquel fatídico día, la explosión del establecimiento dejó inicialmente una docena de heridos; sin embargo, tras varios días, la cifra de fallecidos ascendió a 24. Las autoridades continúan investigando para determinar las causas del siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui