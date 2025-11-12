Por maltratar a su pareja e hijastro, Francisco Gabriel pasará 15 años en prisión de Nogales

Nogales, Sonora.- Una sentencia de 15 años de prisión fue dictada en contra de Francisco Gabriel 'N', tras ser declarado culpable de múltiples delitos graves, como violencia familiar, maltrato infantil y abuso. La resolución judicial se emitió como conclusión de un caso que involucró a dos víctimas, una mujer y su hijo de 4 años, cuyas identidades se mantienen reservadas para garantizar su protección y privacidad.

La condena fue establecida durante la etapa intermedia del proceso penal, a través de un procedimiento abreviado. Esta figura jurídica se aplicó después de que el acusado, ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, aceptó su plena responsabilidad en los hechos. Esto permitió agilizar la conclusión del caso, evitando un juicio oral prolongado y asegurando una sanción expedita por los crímenes cometidos.

Los hechos en cuestión ocurrieron durante los días 15 y 16 de febrero de 2025 en un domicilio de la colonia Mediterráneo. De acuerdo con la carpeta de investigación, durante este periodo, Francisco Gabriel 'N' ejerció actos de violencia física, verbal y psicológica contra su expareja, manifestados en golpes, mordeduras y amenazas. Asimismo, las agresiones se extendieron al hijo menor de la víctima, quien también sufrió lesiones.

La investigación confirmó que, el 16 de febrero pasado, el agresor cometió además el delito de abuso en contra de la mujer. La solidez del caso fue el resultado del trabajo de diversas áreas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). La investigación, liderada por agentes del Ministerio Público especializados en delitos sexuales y violencia familiar, se apoyó en el trabajo de campo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los dictámenes en Psicología, Medicina Forense y Criminalística fueron cruciales para acreditar científicamente las lesiones y el impacto emocional en las víctimas, corroborando el testimonio de la afectada. Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso a Francisco Gabriel 'N' sanciones económicas. Estas incluyen el pago de una multa que asciende a 164 mil pesos y una suma adicional de 20 mil 100 pesos destinada a la reparación del daño material.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora