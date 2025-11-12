¿Quién es 'La China', sicaria del CJNG que ordenaba ejecutar y descuartizar a sus rivales?

Manzanillo, Colima.- Este miércoles 12 de noviembre de 2025, fuerzas federales detuvieron a Yajaira Berenice 'N', alias 'La China', presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Manzanillo, Colima. La operación estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y con ello se dio un golpe importante en la estructura del grupo criminal, ya que la detenida es considerada una de las principales generadoras de violencia en la región.

Según fuentes oficiales, 'La China' era señalada por su participación directa en órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de la venta de droga en los edificios de la CROM, los cuales se ubican en la zona de Santiago de dicho municipio. Su captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia desplegado en la colonia La Joya II, Delegación Santiago, en donde la mujer circulaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta sin placas.

¿Quién es 'La China', presunta integrante del CJNG?

Yajaira Berenice 'N' era considerada por autoridades estatales como un objetivo prioritario por sus actividades criminales. De acuerdo con datos recabados por Infobae México, la mujer cuenta con antecedentes penales por robo y se relaciona con un doble asesinato registrado el mismo día de su detención. Su centro de operaciones se encontraba en el último piso del inmueble 16 en los edificios de la CROM, lugar en el que ejecutaba a sus víctimas.

El informe oficial indica que sus principales operadores eran tres personas conocidas bajo los alias de 'X8', 'X1' y 'X7'. Se informó que colaboraba con una célula delictiva encabezada por un hombre identificado como Giancarlo 'N', alias 'El Raptor', y que operaba Francisco 'N', alias 'El Chacalo', los cuales se encargan de coordinar tareas de halconeo (vigilancia y la obtención de información de seguridad pública con fines delictivos) y distribución de drogas en Manzanillo.

La célula criminal ha sido vinculada a homicidios ocurridos en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago, toda con el mismo modus operandi: desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos. Durante los operativos se lograron identificar dos casas de seguridad ubicadas en la colonia Oriental Sur de la ciudad de Colima y otra en los edificios de la CROM, conocido como su centro de operaciones.

