Reportan que estudiantes atacaron con piedras a un camión suburbano en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En redes sociales comenzó a circular un reporte sobre un ataque perpetrado contra un camión suburbano del Campo 77 en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. El operador de la unidad, cuya identidad por el momento se desconoce, denunció el violento hecho que se tradujo en daños materiales de consideración. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con la información difundida, el suceso se registró la noche del martes 11 de noviembre de 2025 sobre el bulevar Rodolfo Elías Calles, popularmente es conocido como calle 200, y calle París, en donde un grupo de estudiantes presuntamente atacó con piedras la parte exterior del camión, causando importantes daños en la estructura del vehículo y poniendo en riesgo la integridad de los pasajeros que iban a bordo.

Trascendió que los jóvenes se encontraban en una parada de autobuses cuando comenzaron a lanzar los proyectiles, uno de los cuales se impactó de lleno en una de las ventanas de la unidad. El chofer declaró a medios locales que solamente escuchó el estruendo y se percató de cómo los vidrios se esparcieron por el interior del camión. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas a causa de este acontecimiento.

Cabe mencionar que transportistas se unieron a esa queja, ya que aseguran que no es la primera vez que se registra un ataque de este tipo, por lo que exigen a la autoridades municipales tomar cartas en el asunto. Aún no se tienen datos sobre los responsables, por lo que se espera que las instancias correspondientes hagan un pronunciamiento oficial al respecto y en TRIBUNA te mantendremos informados de cualquier actualización.

Accidente deja dos lesionadas

En un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles 12 de noviembre, una madre y su pequeña bebé resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban cayera en un dren sin agua ubicado sobre la calle 200, entre bulevar Colonial y Montecarlo, frente a la colonia Cedros 1, al oriente de Ciudad Obregón. Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a las víctimas y las trasladaron a un hospital cercano para que reciban atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui