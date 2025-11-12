Se registra riña familiar durante un velorio en Hermosillo; joven resulta herido de gravedad

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) lleva a cabo la investigación por un altercado registrado la noche del martes 11 de noviembre de 2025 a las afueras de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde un joven terminó gravemente herido como resultado de una riña familiar ocurrida durante un velorio en el ejido San José de Gracia, a la altura del kilómetro 35 de la carretera Hermosillo–Ures.

De acuerdo con un informe oficial, el afectado fue identificado como Omar Alejandro 'N', de 21 años de edad y originario de la capital sonorense. Testigos oculares reconocieron a un primo lejano del lesionado, cuya identidad se desconoce, como el culpable de originar el desencuentro en medio del servicio funerario. En un intento por calmar la situación, el perjudicado se involucró, pero terminó siendo atacado con un arma blanca.

El reporte indica que el joven presentó dos heridas ocasionadas con objeto punzocortante en el tórax, de aproximadamente 15 centímetros, y otra más a la altura del abdomen. Estas lesiones derivaron en un neumotórax, condición médica en la que el aire se acumula en el espacio entre el pulmón y la pared torácica, haciendo que el pulmón se colapse parcial o totalmente. El daño recibido pone en riesgo la vida del joven y requerirán más de 15 días de recuperación.

Una vez que se tomó conocimiento del caso, las autoridades sonorenses abrieron la investigación correspondientes por el delito de lesiones y lo que resulte, al mismo tiempo que personal ministerial se está encargando de recabar pruebas sobre el violento episodio y cumplir con las diligencias complementarias. Hasta el momento no se tienen datos sobre el responsable, por lo que quedará esperar avances en las respectivas indagatorias.

Balean a dos jóvenes en Hermosillo

En un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 12 de noviembre en el fraccionamiento Bicentenario, ubicado al norte de Hermosillo, dos jóvenes de 17 y 18 años resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego. El violento hecho ocurrió en un domicilio situado en el retorno De los Orfebres y la avenida Bicentenario, movilizando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal de Hermosillo y Cruz Roja Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui