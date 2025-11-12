Sentencian a sicario detenido al norte de Sonora; cayó con fusiles, granada y 12 kilos de droga

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, informó sobre una sentencia de 16 años de prisión que recibió un individuo identificado como Christian M. La condena fue dictada por un juez federal tras ser encontrado culpable de delitos de alto impacto, incluyendo la posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Los hechos en cuestión sucedieron en el año 2022, a raíz de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en la avenida Zaragoza, ubicada en la colonia Burócrata, de San Luis Río Colorado. En respuesta al reporte, elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al lugar para corroborar la información, implementando un operativo que terminó con la detención del ahora sentenciado.

Durante la aprehensión, las autoridades aseguraron cinco fusiles de asalto, una carabina, una granada de fragmentación, 30 cargadores y 897 cartuchos útiles. Además del material bélico, se incautó una importante cantidad de narcóticos: más de 12 kilos de clorhidrato de metanfetamina, 837 gramos de clorhidrato de cocaína y 980 gramos de heroína. En el lugar también fueron confiscados tres vehículos con placas de circulación de procedencia extranjera.

El Ministerio Público Federal (MPF) integró la carpeta de investigación con las evidencias recabadas, presentando ante el juez los datos que acreditaban la plena responsabilidad de Christian M. La solidez de la evidencia fue determinante para que la autoridad judicial dictara la sentencia de 16 años de cárcel, concluyendo así este proceso legal contra el tráfico de armas y estupefacientes en la región fronteriza de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR