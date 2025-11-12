Sexagenario muere arrollado por camión urbano mientras iba en su bicicleta en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Durante el martes 11 de noviembre se registró un trágico accidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde un hombre de la tercera edad, quien se movilizaba a bordo de su bicicleta, perdió la vida tras ser embestido por un autobús de la ruta 604. Los reportes preliminares señalan que el hoy occiso quedó tendido sobre el pavimento, lo que generó la movilización por parte de las autoridades y los cuerpos de rescate.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, los hechos se registraron sobre la avenida Belisario Domínguez, a la altura de la Calzada Juan Pablo II. El fallecido aún no ha sido identificado oficialmente, pero se dijo que tenía 61 años de edad aproximadamente y que transitaba en la unidad ligera al momento de que se registrara el atropellamiento. El fuerte impacto le provocó una muerte instantánea al adulto mayor.

El hombre no portaba identificación, por lo que hasta el momento permanece como desconocido. Mientras tanto, el conductor del autobús fue retenido por las autoridades municipales, a fin de que se determine su grado de responsabilidad en el accidente", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara acudieron rápidamente al sitio para acordonar el perímetro con cinta amarilla, mientras que paramédicos de la Cruz Verde auxiliaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento del hecho y se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas del incidente vial, por lo que será a través de las indagatorias que se puedan esclarecer los hechos. A su vez, agentes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue metropolitana, en donde le practicarán las pruebas de ley. En tanto, el operador del camión quedó a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui