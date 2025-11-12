Terror en Sonora: Criminales irrumpen en vivienda, amarran y abusan de 2 mujeres para robarles

Agua Prieta, Sonora.- La violencia no descansa. La noche del lunes 10 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo que terminó en el rescate de dos mujeres jóvenes, quienes, al interior de una vivienda, estaban amarradas y con evidentes signos de violencia. Presuntamente, fueron víctimas de un atraco, del cual aún no hay detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades sonorenses, las víctimas, de 24 y 20 años de edad, fueron descubiertas tras un llamado al Servicio de Emergencias Telefónico 911, el cual alertó sobre un presunto asalto con violencia dentro de una casa particular ubicada entre las calles 37 y 38, y avenidas 28 y 29. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a las dos mujeres con los ojos y la boca cubiertos con cinta adhesiva, visiblemente alteradas y con lesiones en la cabeza.

Las jóvenes fueron liberadas y de inmediato declararon que varios sujetos, hasta ahora no identificados, irrumpieron en su domicilio; las sometieron y les realizaron tocamientos indebidos (abuso), aunque señalaron que no se consumó una violación sexual. Los responsables presuntamente tomaron objetos de valor y huyeron del sitio antes de que llegaran las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y brindaron atención médica inmediata a las féminas.

Según el parte médico, una de ellas presentaba dos golpes contusos en el cráneo, cefalea y crisis nerviosa, mientras que la otra registró tres heridas en la cabeza y una fuerte crisis emocional. De acuerdo con reportes extraoficiales, a pesar de las lesiones, ninguna de las víctimas quiso ser trasladada a un hospital, aunque confirmaron los tocamientos indebidos sufridos durante el ataque. Se desconoce cuál es su estado de salud actual.

Elementos de la Policía Municipal de Agua Prieta, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acordonaron la zona y comenzaron con las diligencias correspondientes para recopilar evidencias, abrir una nueva carpeta de investigación, y así poder identificar y capturar a los agresores. Por el momento, no se han reportado detenciones.

