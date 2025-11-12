Tragedia en Sonora: Mujer de 25 años intenta matar a golpes a su bebé de solo 10 meses

Guaymas, Sonora.- La noche de este martes 11 de noviembre, trascendió la detención de una mujer en el municipio de Guaymas, al sur del estado de Sonora, señalada de, presuntamente, intentar quitarle la vida a su propio hijo de apenas 10 meses de edad; hechos ocurridos en la colonia Popular. La rápida intervención de las autoridades permitió rescatar al menor y ponerlo bajo resguardo del Sistema DIF Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia ya mencionada, cuando vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar gritos y el llanto desesperado de un bebé.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es el estado de salud de la víctima. Foto: Facebook

Elementos de la Policía Municipal de Guaymas, en coordinación con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), acudieron al lugar y lograron detener a la presunta responsable, identificada como Dania 'N', de aproximadamente 25 años de edad. Trascendió que, al momento de la detención, la mujer presentaba un comportamiento agresivo y presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Los oficiales ingresaron al domicilio y encontraron al menor con visibles signos de maltrato, por lo que fue trasladado de inmediato para recibir atención médica y posteriormente quedó bajo custodia del DIF.

De acuerdo con información extraoficial, una grabación en poder de las autoridades habría mostrado el momento en que la mujer golpeaba repetidamente al bebé, lo insultaba y lo sujetaba del cuello mientras el pequeño lloraba. Dichas imágenes habrían sido clave para proceder legalmente contra ella.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una nueva carpeta de investigación por el delito de intento de homicidio agravado en perjuicio de un menor, delito que, según el Código Penal del Estado de Sonora, podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre la detención de la mujer y el estado de salud del menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui