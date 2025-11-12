Última hora: A casi un mes de 'camionazo', director jurídico de Tufesa es detenido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado martes 11 de noviembre de 2025, fue detenido en Ciudad Obregón el director jurídico de la empresa de transportes Tufesa; se trata de Luis Fernando López Yescas. Este hecho ocurre a casi un mes del camionazo que cobró la vida de siete personas y dejó 24 lesionados.

La información se dio a conocer por medio del Registro Nacional de Detenciones; según la información, López Yesca fue arrestado alrededor de las 18:35 horas en la colonia Centro de Ciudad Obregón. De momento, la información no ha sido ampliada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Se presume que este habría falseado declaraciones, pero no está confirmado. El 'camionazo' que le arrebató la vida a siete personas y dejó 24 lesionados, ocurrió el viernes 17 de octubre de 2025 en la carretera Guaymas-Hermosillo en el kilómetro 20 de la carretera México 15.

#ÚltimaHora | | Detienen en Ciudad Obregón, Sonora, a director jurídico de Tufesa, esto después del accidente de uno de los camiones de la empresa, en el cual se registraron 7 personas fallecidas y 24 lesionadas uD83DuDEA8uD83DuDE90 pic.twitter.com/8xMWVoJls8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

En días pasados, el director jurídico había declarado para un medio de la capital de Sonora, Hermosillo, que los choferes de la empresa sí respetan los límites de velocidad y que todos los pasajeros "viajan con seguro". También señaló que la compañía tiene estrictos protocolos de seguridad, que detectan somnolencia y distracciones al volante.

Para otro medio de Hermosillo, el directivo aseguró que Tufesa no ha dado instrucciones de huir del lugar cuando se presenta un accidente. "En ningún momento la empresa ha dado instrucciones a este conductor o a ningún otro de huir del lugar, ni lo promovemos ni lo toleramos. Tan es así que nos encontramos en comunicación directa dando toda clase de información a la autoridad que está a cargo de la investigación para que pueda ser localizado nuestro conductor", explicó el pasado 21 de octubre.

¿Qué avances hay del caso?

El pasado 25 de octubre, la FGJES informó sobre la imputación en contra de Francisco Javier 'N' y Joel Alberto 'N', choferes de autobús de línea Tufesa que son señalados por el accidente. Cabe señalar que en un principio se dio a conocer que huyeron del lugar de los hechos. Francisco Javier 'N' es imputado por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que a Joel Alberto 'N' se le atribuye el delito de abandono de personas.

