(VIDEO) Inseguridad en CDMX: Ladrones irrumpen en plaza comercial y ejecutan violento atraco en joyería

Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde de este martes 11 de noviembre de 2025 al interior de la Plaza San Jerónimo, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), donde un grupo de hombres armados irrumpió en una joyería y ejecutó un violento atraco. Por este hecho violento, hasta ahora, se reportó una persona detenida, mientras las pesquisas continúan.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la tarde del martes, alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, cuando presuntos asaltantes ingresaron encapuchados al establecimiento Joyas Arag, ubicada dentro del centro comercial. Los maleantes amenazaron a los presentes, al tiempo que rompieron vitrinas y sustrajeron relojes, pulseras y cadenas de oro.

Ante estos hechos, uno de los custodios de una empresa de traslado de valores realizó dos disparos contra el techo, con el fin de ahuyentar a los ladrones y alertar a los cuerpos de seguridad del centro comercial, según relataron testigos. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en cuestión de minutos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes implementaron un amplio operativo en los alrededores de Plaza San Jerónimo.

No obstante, los presuntos criminales alcanzaron a salir de la plaza y huir hacia una dirección desconocida. En este atraco no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Detienen a un sospechoso con parte del botín

Gracias a un cerco virtual y trabajo de inteligencia policial, agentes policiacos lograron ubicar a uno de los presuntos responsables en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. El detenido fue identificado como Uriel 'Z', quien portaba un arma de fuego y parte de los artículos robados: relojes, pulseras y cadenas. De acuerdo con la SSC, el sujeto estaría vinculado con al menos tres robos previos a establecimientos comerciales en la capital.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya abrió una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia, mientras la SSC mantiene los trabajos para ubicar a los demás implicados en el asalto.

