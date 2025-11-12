Violencia imparable en Cajeme: A balazos privan de la vida a sujeto en el Centro de Cócorit

Cajeme, Sonora.- La tarde de este miércoles 12 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo en el municipio de Cajeme, Sonora, por un ataque armado perpetrado en la comisaría de Cócorit que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida. El suceso generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, quienes acudieron al llamado para dar fe de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con un reporte preliminar, el caso se registró en un domicilio ubicado en las calles 16 de septiembre e Hidalgo, en la zona centro de la mencionada comisaría, en donde sujetos armados atacaron a balazos al individuo hasta privarlo de la vida. Poco antes de las 17:00 horas, las autoridades locales recibieron una alerta a través de las líneas de emergencias del 911 sobre una persona lesionada en una vivienda de la localidad.

Extraoficialmente se identificó al hoy occiso como Rey David 'N', de 46 años de edad, quien quedó sin vids al interior de la propiedad, mientras que los agresores huyeron con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), acudieron al lugar y constataron la presencia del hombre ya sin signos vitales.

La zona quedó acordonada, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las primeras averiguaciones en torno a este noveno ejecutado en lo que va del presente mes de noviembre, según cifras extraoficiales. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cumplió con las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

En otra agresión armada, un hombre identificado como Sergio Gabriel F. M., de aproximadamente 35 años y apodado 'El Panucho', fue ultimado a balazos cuando se movilizaba a bordo de su bicicleta en el cruce de las calles Coahuila y Cabo San Lucas de la colonia México, al sur de Ciudad Obregón. Testigos oculares señalaron que sujetos armados, quienes circulaban en una motocicleta, le cerraron el paso a la víctima y le arrebataron la vida violentamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui