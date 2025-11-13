Agresión armada deja a dos hombres lesionados al sur de Nogales; uno se encuentra grave

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre de 2025, una agresión armada dejó como saldo a dos personas lesionadas en la colonia Nuevo Nogales, perteneciente al municipio de Nogales, Sonora. Los afectados fueron ingresados en diferentes hospitales de la ciudad fronteriza para recibir atención médica especializada. Una de las víctimas presentó lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.

De acuerdo con un informe oficial se Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 01:58 horas, cuando agentes recibieron un reporte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego sobre la calle Australia, a la altura de una tienda de abarrotes. Los uniformados se movilizaron a la ubicación para dar fe de los hechos.

Una vez en el sitio, los oficiales escucharon a un hombre que pedía auxilio, presentaba múltiples impactos de bala y con manchas de sangre visibles. Trascendió que en la zona se levantaron casquillos percutidos, por lo que se acordonó el perímetro. Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a la víctima al Hospital IMSS Bienestar, en donde se reportó que tenía lesiones que ponen en riesgo su vida. Hasta el momento se desconoce la identidad del afectado.

Los lesionados fueron trasladado a diferentes hospital de la localidad.

Otro lesionado

Mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes, los policías municipales recibieron un segundo reporte del C5, en el cual se alertó sobre la presencia de otro lesionado que llegó por sus propios medios al Hospital del Socorro. A su llegada, los agentes se entrevistaron con un hombre que se identificó como José L., de 36 años de edad, quien relató que se encontraba en unas 'maquinitas' que se sitúan sobre la calle Australia.

En un momento, el perjudicado escuchó detonaciones de arma de fuego, por lo que se arrojó al suelo y fue en ese momento que sintió un impacto de bala a la altura de uno de sus muslos. El hombre indicó que no alcanzó a ver qué fue lo que pasó durante el atentado y solicitó un taxi para trasladarse a dicho nosocomio. Se determinó que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui