Agresión armada en Hermosillo: Gatilleros dan muerte a hombre en la colonia Las Minitas

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde noche de este jueves 13 de noviembre, se registró un hecho violento en el fraccionamiento Las Minitas, al sur de Hermosillo, que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida. El suceso provocó una intensa movilización por parte de los tres niveles de gobierno en el sector. Los hechos ocurrieron poco después de las 18:00 horas, cuando se hizo un reporte de disparos a la línea de emergencias 911.

De acuerdo con la información inicial, el ataque armado tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Cerrada Pilares y el bulevar Las Quintas. Los presuntos responsables llegaron al lugar a bordo de una camioneta de color gris, quienes dispararon en contra de la víctima para posteriormente darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades. Tras recibir la alerta, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar asistencia médica.

Sin embargo, al revisar al hombre agredido, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de la víctima quedó tendido al interior de una vivienda ubicada en la dirección mencionada; hasta el momento, se desconoce su identidad. La zona fue resguardada mediante un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al lugar para procesar la escena del crimen, recabar indicios balísticos e iniciar las indagatorias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para los fines legales conducentes. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

Personal de Semefo se encargó del levantamiento del cuerpo de la víctima

Cabe mencionar que la tarde de ayer miércoles sucedió otro ataque armado que dejó como saldo a dos personas lesionadas en el fraccionamiento Bicentenario, ubicado al norte de Hermosillo. El violento suceso ocurrió alrededor de las 14:30 horas en un domicilio situado en el retorno De los Orfebres y la avenida Bicentenario. El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad, quienes confirmaron que dos jóvenes fueron heridos de bala.

Fuente: Tribuna del Yaqui