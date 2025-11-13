Alerta por la localización de cadáver totalmente calcinado a las afueras de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- Este jueves 13 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo por el reporte de un cadáver completamente calcinado localizado a las afueras de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme. El hallazgo tuvo lugar en un terreno despoblado que se ubica en las inmediaciones de la localidad de Granjas Mica, muy cerca del basurón municipal, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con informes preliminares, los hechos se registraron poco después de las 12:30 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 fueron alertadas sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano quemado entre la maleza. Elementos de la Policía Municipal, así como de la Guardia Nacional (GN), se movilizaron al sector y confirmaron la presencia de los restos carbonizados, por lo que se procedió a delimitar el perímetro.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, las autoridades no pudieron determinar las características físicas y la vestimenta que portaba la persona fallecida. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recolectó los indicios y de las primeras indagatorias del caso. Las autoridades correspondientes investigan si los restos fueron abandonados en el sitio o si se incineraron ahí mismo.

El hallazgo se registró muy cerca del basurón municipal.

Finalmente, la dependencia estatal se encargó del levantamiento y traslado de los restos calcinados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se van a realizar las respectivas pruebas de genética para identificar a la persona. A lo largo de este proceso, el Ministerio Público será quien resguarde el cuerpo hasta que se contacten a los familiares y ellos los reclamen a través del proceso legal pertinente.

Anteriormente, el sector de las Granja Mica ha sido escenario de este tipo de hallazgos. En junio del presente año, un cuerpo semienterrado y con evidentes quemaduras fue encontrado en un terreno baldío de esta zona, más específicamente a pocos metros del Canal Alto, al sur del ejido Xóchitl. En aquella ocasión, efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se presentaron en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui