Asesinan a Rey David en Cócorit; FGJES lo identifica como generador de violencia

Hermosillo, Sonora.- La víctima de homicidio doloso de ayer miércoles 12 de noviembre en Cócorit fue identificada como Rey David 'N', y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) lo señaló por su amplio historial delictivo, así como por ser un generador de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señala que Rey David 'N' tenía 36 años y fue asesinado la tarde de ayer miércoles 12 de noviembre de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Centro, comisaría de Cócorit.

El hombre fue asesinado en Cócorit

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas cuando la víctima ingresó al inmueble donde ocurrieron los hechos junto con un familiar para cobrar una deuda. Y al entrar fueron sorprendidos por dos sujetos armados que dispararon de manera directa contra Rey David 'N' y después huyeron por la parte posterior del lugar; cabe señalar que hasta el momento no se sabe nada de ellos.

La FGJES resaltó que Rey David 'N' contaba con un amplio historial delictivo, por lo que se le consideró como un generador de violencia en la región. Tenía dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, así como investigaciones por robo calificado y robo de noche cometido por dos o más personas.

En las primeras entrevistas realizadas como parte de la investigación que se desarrolla, se mencionó que la víctima presuntamente operaba para un grupo delictivo, hasta el momento no identificado, y que el inmueble donde sucedió el asesinato podría funcionar como punto de venta de droga; dichos señalamientos se analizan como líneas de investigación. Cabe señalar que en la escena fueron asegurados 13 casquillos calibre 9 milímetros, procesados por Servicios Periciales para su análisis balístico.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del Estado mencionó que va a continuar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables de los hechos.

Agreden a balazos a pareja al sur de Ciudad Obregón; se reporta la muerte de uno de ellos

Ayer miércoles también ocurrió una agresión armada que dejó por lo menos un muerto y otro herido; los hechos en la colonia Eusebio Kino, al sur de Ciudad Obregón. Se trata de un episodio de violencia que dejó una mujer muerta y un hombre herido. Los hechos ocurrieron poco después de las 19:00 horas sobre las calles Misión El Sáric y Misión El Cucurpe.

La mujer murió y el hombre resultó herido

Fuente: Tribuna del Yaqui