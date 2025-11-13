Cae automovilista con 200 kilos de crystal en Etchojoa; los ocultaba en compartimento secreto

Etchojoa, Sonora.- Como resultado de las labores de vigilancia y patrullaje en el sur de Sonora, fuerzas federales lograron un importante decomiso de narcóticos en el municipio de Etchojoa. Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron un cargamento de aproximadamente 200 kilos de presunta metanfetamina. El operativo tuvo lugar en la comunidad de Bacame Nuevo, un punto de revisión vehicular.

El conductor de una camioneta tipo pick up, al percatarse de la presencia de la autoridad, hizo caso omiso a la señal de alto y aceleró en una maniobra evasiva con dirección a la ciudad de Navojoa. De inmediato se inició un persecución que terminó con la detención del vehículo sobre la calle 32. Al realizar una inspección, los elementos localizaron un compartimento oculto de fabricación artesanal, conocido como "doble fondo", en el área de la cajuela.

En su interior se encontraron 140 paquetes que contenían una sustancia granulada con las características propias del crystal o metanfetamina. Además de la droga, también se aseguró material bélico. Siguiendo el procedimiento legal, el conductor fue puesto bajo arresto y, junto con el vehículo y la totalidad de los indicios, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Navojoa.

Otro caso similar ocurrió recientemente en Hermosillo. Autoridades federales lograron el aseguramiento de un considerable cargamento de narcótico oculto en un paquete. La Fiscalía General de la República reveló el pasado martes que abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito contra la salud, tras el hallazgo de 20 kilos de aparente cocaína en las instalaciones de una empresa de servicios de paquetería.

El descubrimiento fue resultado de una acción de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). Durante la inspección, los agentes localizaron la droga ingeniosamente oculta para evitar su detección. Dicha sustancia estaba distribuida en 20 paquetes individuales, los cuales habían sido meticulosamente colocados dentro de la carcasa de un motor que, a su vez, estaba ensamblado en una estructura metálica.

