Capturado en Navojoa: Juan Manuel era buscado por robo de maquinaria agrícola en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la detención de un hombre presuntamente implicado en el robo de un tractor y equipo agrícola en el Valle del Yaqui, municipio de Cajeme. El sujeto, identificado como Juan Manuel 'N', de 36 años de edad, fue arrestado en la ciudad de Navojoa, según informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES).

La detención ocurre tras una investigación por un hurto ocurrido la noche del pasado 21 de octubre. En esa fecha, dos individuos ingresaron a un campo agrícola ubicado en la calle 900 1/2, donde sustrajeron herramientas y un tractor John Deere, modelo 6603, de doble tracción y cabina cerrada. Tras las indagatorias correspondientes, los agentes ministeriales ubicaron al sospechoso en un domicilio del fraccionamiento Girasoles, en Navojoa.

En el lugar se le cumplimentó una orden de aprehensión el pasado 10 de noviembre. Una vez detenido, Juan Manuel 'N' fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde quedó a disposición de un juez para enfrentar el proceso judicial por el delito de robo de vehículo de propulsión mecánica. La FGJES señaló que con esta acción "reitera su compromiso de perseguir los delitos que afectan al sector agrícola y la economía de la región".

FGJES ejecuta orden de aprehensión contra Juan Manuel “N” por robo agravado de maquinaria agrícola en el Valle del Yaqui



Cajeme, Sonora, 13 de noviembre de 2025.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra Juan… pic.twitter.com/3lfUOwUGIS — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 13, 2025

Otro caso similar ocurrió recientemente en Cajeme. Un hombre llamado Martín 'N', alias 'El Movas', de 45 años de edad, fue detenido e imputado por su presunta participación en el robo de maquinaria. La acción judicial se concretó mediante la ejecución de una orden de aprehensión por reclusión, ya que el individuo se encontraba previamente internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón por un delito distinto.

El caso se remonta al pasado 24 de octubre, cuando representantes de la empresa Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico reportaron la desaparición de una motoniveladora Caterpillar modelo 12H. El personal de la compañía descubrió que los candados del predio donde se resguardaba el vehículo, ubicado en la colonia Hidalgo, habían sido forzados, confirmando así la sustracción ilegal del valioso equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora