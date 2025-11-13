Capturan a pareja implicada en secuestro y homicidio de exrector universitario de Tlaxcala

Mazatlán, Sinaloa.- Durante un operativo de distintas corporaciones de seguridad, los elementos lograron la detención de dos personas, un hombre y una mujer, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Ambos individuos están presuntamente vinculados al homicidio del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto Becerril Acoltzi, y de un segundo individuo identificado como César 'N'.

El arresto fue el resultado de labores de investigación e inteligencia efectuadas por elementos de la Unidad Especializada en la Atención de Delitos de Alto Impacto (Unesa). Mediante el seguimiento de pistas y el cruce de información, los agentes lograron ubicar y capturar a Kimberly 'N', de 27 años de edad, y a Alfredo 'N', de 21 años. Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Según lo informado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los detenidos serán trasladados y puestos a disposición del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el Estado de Tlaxcala. Será esta autoridad judicial la que, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinará su situación jurídica y definirá si son vinculados a proceso.

Detiene UNESA en Mazatlán a dos personas por su probable participación en homicidio donde perdió la vida un exrector en Tlaxcalahttps://t.co/qzsiCfabWT pic.twitter.com/VlGC4jZ0Le — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) November 13, 2025

Hallan dos cuerpos

Los hechos por los que se les investiga se remontan al pasado 2 de octubre, cuando durante la madrugada se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en un predio con una construcción en obra negra, ubicado en la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Tras la llegada de los servicios periciales, se confirmó que una de las víctimas era Humberto Becerril Acoltzi, reconocido académico y exrector de la UTT.

La investigación reveló que el suceso estaba precedido por un reporte de desaparición emitido un día antes, el 1 de octubre. De acuerdo con las primeras declaraciones de familiares, un grupo de individuos armados irrumpió en el domicilio particular del exrector, localizado en la comunidad de Belén, municipio de Apetatitlán. Durante el asalto, tanto Becerril Acoltzi como César 'N' fueron privados de su libertad por la fuerza.

? Escala violencia en otro estado morenista



Lo secuestraron y en menos de 24 hr fue encontrado muerto Humberto Becerril Acoltzi,exrector de la Universidad Tecnológica de #Tlaxcala (UTT)



Fue privado de su libertad horas antes en el municipio de #Apetatitlán, en su propio… pic.twitter.com/rFqeJtYLx0 — PERIÓDICO SupreMo uD83DuDD34 (@Diario_Supremo) October 3, 2025

Además del secuestro, los responsables sustrajeron tres vehículos propiedad de las víctimas. Los informes iniciales de la Fiscalía de Tlaxcala indicaron que los cuerpos presentaban signos de violencia y que en la escena se encontró una cartulina con un mensaje, cuyo contenido se integró como un elemento clave en las líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui