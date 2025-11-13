Con minutos de diferencia, hieren a balazos a hombre y matan a otro al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde del miércoles 12 de noviembre de 2025 se reportaron dos ataques armados casi simultáneos en la misma calle de la colonia Los Pinos, ubicada al poniente de Culiacán, Sinaloa. Los violentos hechos movilizaron a las diferentes corporaciones policíacas, quienes dieron fe de los hechos y confirmaron la presencia de un hombre lesionado y otro muerto identificado de forma preliminar como Miguel 'N.', de 60 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, Miguel 'N.' se encontraba afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Río Nazas, entre Pascual Orozco y Guillermo Prieto, cuando fue atacado a balazos por gatilleros desconocidos. Elementos de la Policía Municipal de Culiacán se movilizaron al sitio y confirmaron que la presencia del ejecutado, por lo que acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el sitio para recabar evidencia, mientras que agentes de la FGE realizaron las averiguaciones previas del caso. Finalmente, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares.

Segundo ataque armado

Con respecto al otro atentado, el medio citado detalló que se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando el sujeto estaba sobre calle Río Nazas, entre avenida Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre, en donde sujetos armados abrieron fuego en su contra y posteriormente emprendieron la huida. Personal de la Cruz Roja acudió a la zona para auxiliar a la víctima y, una vez estabilizado, lo trasladaron a un nosocomio de la capital sinaloense.

Cabe mencionar que no se tienen detalles o información sobre los presuntos responsables de ambos ataques armados, puesto que ocurrieron casi de manera simultánea uno de otro. Como parte de las acciones, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal desplegaron un operativo de seguridad en la zona, pero no se tuvieron resultados positivos. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe actualizado por parte de las autoridades de Sinaloa.

