Conductor en supuesto estado de ebriedad provoca FUERTE accidente en Insurgentes, CDMX

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 13 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara la volcadura de un vehículo particular sobre la avenida Insurgentes Centro.

El conductor, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, perdió el control de la unidad, chocó contra la banqueta y terminó con el automóvil completamente volcado.

El accidente se reportó la mañana de este jueves. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron hoy, jueves 13 de noviembre, alrededor de las 06:00 horas, a la altura del cruce con Eje 2 Norte, donde vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar un fuerte estruendo. Testigos indicaron que el conductor viajaba a exceso de velocidad y, tras el impacto, salió del vehículo visiblemente desorientado.

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Se detalló que el sujeto responsable del siniestro descendió del automóvil e intentó huir corriendo sobre la banqueta, sin embargo, fue alcanzado y detenido por los oficiales. El vehículo, por su parte, quedó con severos daños en la parte frontal y lateral tras el impacto contra la estructura de concreto.

Se registró una volcadura sobre la Avenida de los Insurgentes Centro, a la altura del cruce con Eje 2 Norte, en la colonia Atlampa.

el conductor de un vehículo particular, quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad, perdió el control, chocó contra la banqueta y terminó… pic.twitter.com/We0icSdz2J — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) November 13, 2025

Los agentes procedieron a asegurar el perímetro, al tiempo que solicitaron el apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al conductor antes de su traslado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Mientras, personal de Tránsito y del heroico cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para retirar la unidad y liberar la circulación sobre Insurgentes, la cual permaneció parcialmente cerrada por más de una hora.

Agentes periciales de la FGJ-CDMX iniciaron una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad del conductor y confirmar si efectivamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

Fuente: Tribuna del Yaqui