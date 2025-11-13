Desmantelan presunto punto de venta de drogas en Hermosillo; hay tres hombres arrestados

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo en Hermosillo que dio como resultado la detención de tres individuos y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas. La diligencia tuvo lugar en un domicilio de la colonia Insurgentes, como parte de las estrategias de combate al narcomenudeo en la capital del Estado.

El operativo se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez, permitiendo a los elementos de ambas corporaciones ingresar legalmente al inmueble señalado en la investigación. En el interior fueron detenidos Alán Alberto 'N', de 28 años, David Arturo 'N', de 45, y Miguel Enrique 'N'. Los tres sospechosos, junto con la evidencia recabada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

Durante la inspección de la propiedad, las autoridades localizaron y aseguraron un total de 36 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina. Asimismo, se encontró un paquete con hierba seca, al parecer marihuana, y la cantidad de 400 pesos en efectivo, que se sospecha es producto de la venta de los narcóticos. Estos indicios son fundamentales para la integración de la carpeta de investigación.

La Fiscalía de Sonora informó que, tras una revisión de los registros, se constató que dos de los detenidos cuentan con un historial delictivo. David Arturo 'N' presenta antecedentes penales por delitos cometidos entre 1997 y 2010, como robo con violencia, allanamiento de morada y portación de arma prohibida. Por su parte, Miguel Enrique 'N' tiene múltiples registros por su presunta participación en hechos ilícitos ocurridos entre 2014 y 2024, que abarcan desde fraude hasta diversas modalidades de robo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de investigación y coordinación con las fuerzas armadas para el combate frontal a los delitos que afectan la tranquilidad de las familias sonorenses", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora