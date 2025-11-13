Detienen en Torreón a Argelina, empleada doméstica a la que señalan de robar 50 mil pesos

Torreón, Coahuila.- Elementos de la Policía Municipal de Torreón concretaron la detención de una mujer identificada como Argelina 'N', de 40 años de edad, quien se desempeñaba como empleada doméstica y es señalada por supuestamente robar la suma de 50 mil pesos del domicilio en el que laborada, el cual se ubica en el fraccionamiento Real del Nogalar. Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles 12 de noviembre de 2025.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el caso se reportó a las 13:00 horas aproximadamente, cuando el dueño de la propiedad notó un comportamiento extraño por parte de la fémina, ya que detectó que salió de la residencia con una bolsa de papel y regresó minutos más tarde. Tras sospechar de la situación, el empleador de Argelina 'N' acudió a la habitación de sus padres y se percató que hacía falta la cantidad de 50 mil pesos.

Finalmente, a Argelina le fueron asegurados varios miles de pesos, aunque las autoridades no precisaron la cantidad total del dinero recuperado ni la suma exacta que presuntamente habría sustraído de la casa", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Una vez aprehendida, los uniformados se llevaron a la mujer para ponerla a disposición del Ministerio Público competente, esto por su presunta responsabilidad en el delito de robo con quebrantamiento de confianza. La sospechosa quedará bajo resguardo, mientras que un juez se encargará de determinar su situación legal en las próximas horas, con base en las investigaciones complementarias del caso.

En otro caso que también fue atendido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, Coahuila, un hombre identificado como Jorge 'N', de 27 años de edad, fue detenido por presuntamente atacar a tres integrantes de su familia con una navaja. En primera instancia se informó que el detenido agredió físicamente a su padre, tío y abuelo, a quienes intentó lastimar con el arma blanca. El violento hecho tuvo lugar en una vivienda situada en la colonia Las Luisas, hasta donde arribaron los agentes y efectuaron su detención.

