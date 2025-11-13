Ejecutan a balazos a Francisco Horacio cuando estaba en su vivienda en San Pedro, Navolato

Navolato, Sonora.- Durante la tarde-noche del miércoles 12 de noviembre de 2025, un ataque armado dejó como saldo a un hombre sin vida en un domicilio que se ubica sobre la carretera Culiacán-Navolato, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Los primeros reportes indican que al menos un gatillero ingresó a la residencia y le disparó al sujeto hasta privarlo de la vida.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, familiares del fallecido lo identificaron como Francisco Horacio 'N.', 52 años de edad y con domicilio en el lugar del ataque. A las 19:00 horas aproximadamente, las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre una persona lesionada con proyectiles de arma de fuego, quien se encontraba en una de las habitaciones de la propiedad.

La vivienda en donde ocurrió el homicidio es de color beige con un patio frontal amplio y una cerca de malla ciclónica, ubicada sobre la carretera Culiacán-Navolato, a lado de una conocida casa funeraria y frente a un expendio de bebidas embriagantes, a unos metros de la carretera conocida como 'La Curva'", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Dentro de una casa ejecutan a balazos a un hombre identificado como Francisco ‘N’ de 52 años, en la sindicatura de San Pedro, #Navolato pic.twitter.com/Ak6nJigXxO — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 13, 2025

Tras ser alertados, elementos de la Policía Municipal de Navolato, así como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se movilizaron a la ubicación y confirmaron la agresión armada. Paramédicos de Cruz Roja también se presentaron en el sitio y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que el perímetro fue acordonado para que se pudiera cumplir con el peritaje correspondiente.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en la escena del crimen, mientras que agentes de investigación, también adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, realizaron las respectivas diligencias para integrar la carpeta de investigación por este homicidio doloso. Finalmente, el cadáver fue trasladado al servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle las pruebas de ley.

??uD83DuDEA8 | Un hombre fue asesinado a balazos junto a una funeraria en la sindicatura de San Pedro en Navolato pic.twitter.com/0BAP0B6wce — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui