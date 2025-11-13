FOTOS: Tráiler queda PARTIDO EN DOS tras ser arrollado por el tren cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un tráiler quedó partido en dos tras ser arrollado por un tren cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez en la capital de Sonora, Hermosillo; el hecho sucedió a las 18:00 horas. La caja del tráiler quedó prácticamente deshecha tras haber sido impactada por el tren; aquí los detalles de los hechos.

El hecho sucedió sobre el bulevar de Boulevard de los Ganaderos frente a la antigua cementera; de acuerdo con los primeros reportes, el chofer del tráiler le habría intentado ganar el paso al tren, pero no lo logró y el tren se lo llevó de paso, por lo que la caja del tráiler quedó prácticamente en dos. El ayudante del maquinista quedó lesionado, aunque no de gravedad. Lo que sí resultó cuantioso son las pérdidas materiales, ya que básicamente la caja quedó destruida.

El tráiler quedó partido en dos al ser arrollado por el tren cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Bomberos, de la Cruz Roja, de la Policía Municipal de Hermosillo, así como la Policía Estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para atender la emergencia. Los cuerpos de seguridad llegaron al lugar para evitar la rapiña, ya que la mercancía quedó regada.

El tráiler quedó partido en dos al ser arrollado por el tren cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez

Itzcoatl Villa, encargado de turno del Departamento de Bomberos, señaló que el chofer del tráiler quedó básicamente ileso: "Estuvimos platicando con él; anda un poquito sacado de onda. Verificamos con maquinistas lo que es el tren y su ayudante fue el que resultó con pequeñas lesiones porque se quebró el vidrio de la locomotora y lo golpeó en un brazo y algunas cortadas en las manos y la cara; está siendo atendido".

El tráiler quedó partido en dos al ser arrollado por el tren cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez

Agresión armada en Hermosillo

En otro hecho del género policiaco que se registró en Hermosillo, es que se registró una agresión armada en el fraccionamiento Las Minitas, al sur de Hermosillo, que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos ocurrieron poco después de las 18:00 horas.

De acuerdo con la información extraoficial de los hechos, el ataque armado tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Cerrada Pilares y el bulevar Las Quintas. Los presuntos responsables llegaron al lugar a bordo de una camioneta de color gris, quienes dispararon en contra de la víctima.

#Seguridad | Quinto Código Rojo del día en Ciudad Obregón: Acribillan a 'El Poncho' en nueva balacera en la colonia Cajeme uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/1ZBqFvQdNf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui