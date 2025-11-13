Fuerte accidente en Etchojoa: Hombre y mujer resultan heridos tras choque frontal y volcadura

Etchojoa, Sonora.- La tarde de este jueves 13 de noviembre, se registró un fuerte accidente de tránsito en la carretera Etchojoa - Villa Juárez, el cual dejó como saldo dos personas con lesiones y daños materiales importantes en ambos vehículos involucrados. El percance ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas a la altura del kilómetro 27 de la mencionada vía, en las proximidades del cerro de Mayocahui.

Según los primeros informes, el suceso se produjo cuando dos automóviles, que transitaban en direcciones opuestas, impactaron de manera frontal. Los conductores de las unidades fueron identificados como Mónica Valenzuela, con domicilio en la comunidad de Bacobampo, y Víctor Hugo Sialiqui Valdez, residente de Yavaros. Tras el impacto, se activó un protocolo de emergencia que movilizó a diversas corporaciones de la región.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Etcojoa, quienes brindaron la atención médica primaria a los dos conductores. Ambos presentaban golpes y, como medida de precaución, fueron atendidos en el sitio y posteriormente trasladados a distintas instituciones hospitalarias en Huatabampo y Navojoa para recibir una valoración médica más amplia y descartar lesiones internas.

Elementos de Seguridad Pública y agentes ministeriales se encargaron de resguardar el área para preservar la escena y facilitar las labores de los cuerpos de rescate. Asimismo, personal del Departamento de Bomberos apoyó en las maniobras para mitigar cualquier riesgo adicional. Las autoridades de tránsito iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo sucedió el accidente y deslindar responsabilidades.

Entre las hipótesis sobre el motivo del percance se investiga una posible invasión de carril o el exceso de velocidad como factores principales. La circulación en la carretera se vio interrumpida de forma parcial mientras se realizaban los peritajes y se retiraban los vehículos siniestrados, normalizándose una vez concluidas las labores de limpieza.

Uno de los automóviles volcó fuera de la carretera

Fuente: Tribuna del Yaqui