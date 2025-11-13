Gobierno de Estados Unidos investiga a tres casinos de Sonora por presunto lavado de dinero

Hermosillo, Sonora.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos investiga tres casinos de Sonora por supuesto lavado de dinero, anunció en un comunicado el gobierno norteamericano. De acuerdo al documento en circulación en redes sociales, el Gobierno de los Estados Unidos y el mexicano se unieron en una investigación unilateral para atacar a grupos del crimen organizado, que operan diferentes negocios de giros variados para lavado de dinero.

Se menciona, además, que son casinos que han servido para el crimen organizado, según el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en su reciente viaje a México. Los tres casinos de Sonora que son investigados son Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado; Midas Casino, en el municipio de Agua Prieta; y Palermo Casino, establecido en la frontera de Nogales.

La Oficina de Control de Activos Financieros del país americano, señaló a 10 empresas de casino, presuntamente ligadas al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más perseguidas por el vecino país. Por su parte, el Gobierno Federal de México, a través del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la modalidad de lavado de dinero en los casinos representa un fuerte riesgo financiero, dada la cantidad de transferencias electrónicas que se realizan y el flujo de dinero en efectivo.

30 casinos operan actualmente en Sonora, regularizados y certificados, donde hay diferentes tipos de juegos, desde apuestas en tiempo real, como juegos de cartas y máquinas tragamonedas, que cuentan con otros servicios, como el de alimentación y recreación complementaria.

Intervienen red de casinos por lavado de dinero usando una red internacional de transferencias multidivisas en varios estados del país y 5 países extranjeros.



La @SHCP_mx y la @UIF_Mexico detectaron operaciones irregulares en 13 casinos de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora,… pic.twitter.com/hLSNWFOSXE — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui