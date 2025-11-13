Hallan cuerpo con signos de violencia en Nogales; reportan arresto del hermano de la víctima

Nogales, Sonora.- La tarde del miércoles 12 de noviembre de 2025, un cuerpo sin vida fue localizado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Chulavista, en el municipio de Nogales, Sonora. Los primeros reportes indican que la víctima mortal presentaba signos de violencia visibles en su cuerpo al momento del hallazgo. Autoridades ministeriales se están encargando de la respectiva investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el hallazgo se registró a las 14:00 horas aproximadamente y tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Paseo Esplendoroso, en la mencionada demarcación. El hoy occiso fue identificado preliminarmente como José Luis 'S.', de 55 años de edad, cuyas características particulares por el momento se desconocen. El caso movilizó a las diferentes corporaciones policíacas.

Tras ser alertados vía radiofrecuencia, elementos de la Policía Municipal de Nogales acudieron al sitio y aseguraron la zona, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento del cadáver. Extraoficialmente se dijo que se efectuó la detención de una persona, presuntamente hermano del fallecido, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

De forma preliminar se identificó al hoy occiso como José Luis 'S.', de 55 años de edad.

Según el testimonio de vecinos del sector, el presunto detenido se había mudado recientemente con José Luis 'S.' y trascendió que supuestamente era adicto al consumo de estupefacientes, versión que tampoco ha sido corroborada oficialmente. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley para constatar las causas del fallecimiento del hombre.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades. Asimismo, las autoridades exhortan a la ciudadanía a realizar un reporte anónimo a las líneas de emergencias del 911 o, bien, comunicarse al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5).

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/DdEbwryrOc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui