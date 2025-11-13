Hallan cuerpo de joven en Pesquería, Nuevo León; tenía signos violencia y estaba maniatado

Pesquería, Nuevo León.- La mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de aspecto joven, aparentemente menor de edad, en una zona despoblada ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Fuentes policiales señalan que el cadáver pudo haber sido abandonado durante la noche del miércoles 13 de noviembre o la madrugada de hoy.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 08:00 horas en una brecha que conecta el segundo sector de la colonia Colinas del Aeropuerto con la zona de El Rodeo, en las inmediaciones del panteón municipal. Las autoridades indicaron que el hoy occiso, aún sin identificar, se encontraba semidesnudo y atado de manos al momento de ser localizado por personas que transitaban por el sector.

Con respecto a la persona fallecida, de entre 16 y 20 años, se dijo que no tenía camisa, al parecer sólo vestía un bóxer. Tenía las manos atadas por la espalda con una cuerda", detalló el medio anteriormente citado sobre las características del fallecido, aunque se espera que en las próximas horas se tenga un informe oficial en el que se proporcione mayores datos al respecto.

Informan que encontraron el cadáver de un joven de 16 años en #Pesquería, #NuevoLeón. El cuerpo, que estaba semidesnudo, presentaba signos de violencia. Se cree que el menor fue asesinado y abandonado en el lugar. @FuerzaCivil_NL @FiscaliaNLhttps://t.co/kUwgYNeio3 — Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) November 13, 2025

En el lugar del hallazgo, situado a unos 100 metros de las calles Nuevo León y Múzquiz, elementos de la Policía Municipal de Pesquería y agentes ministeriales llevaron a cabo las primeras indagatorias del caso. Mientras el perímetro quedó acordonado para que las autoridades correspondientes pudieran cumplir con el respectivo peritaje, vecinos de la zona aseguraron no haber visto ni escuchado nada extraño las horas previas a la localización del cuerpo.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León también se presentó en el sitio, en donde efectuó el levantamiento y recolección de indicios. Finalmente, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro local, en donde se llevarán a cabo los análisis forenses para determinar la causa del fallecimiento y confirmar la identidad de la víctima, de quien se presume que es menor de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui