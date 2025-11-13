Lo denunció su propia hermana: Capturan a Ulises por robo de ganado ovino en Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un hombre por su presunta participación en el delito de abigeato, ocurrido en el municipio de Huatabampo. El individuo, identificado como Ulises 'N', de 35 años de edad, fue detenido tras una investigación que lo vincula con el apoderamiento ilícito de ganado ovino.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la indagatoria del caso inició tras una denuncia interpuesta por la propietaria de los animales, quien resultó ser hermana del imputado. El proceso legal comenzó cuando la víctima, de nombre Marbella Idalia 'N', acudió ante el Ministerio Público para reportar la sustracción de varias cabezas de ganado de su propiedad por parte de su hermano.

A partir de su declaración, la Fiscalía inició una carpeta de investigación, recabando los datos de prueba necesarios para solicitar a un juez de Control la orden de aprehensión correspondiente. Una vez acreditada la probable responsabilidad del señalado, se autorizó el mandato judicial. Tras su detención, Ulises 'N' fue puesto a disposición de la autoridad competente e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huatabampo.

En dicho lugar enfrentará el proceso judicial para determinar su situación jurídica conforme a derecho por el crimen señalado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con esta acción "refrenda su compromiso con la aplicación de la ley en todos los ámbitos, incluyendo la protección del patrimonio ganadero y la atención oportuna a los productores afectados por este tipo de delitos".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora