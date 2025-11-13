Miente en su declaración: Directivo de Tufesa dio nombre de chofer que no estuvo en 'camionazo'; FGJES lo detiene

Hermosillo, Sonora.- Ayer miércoles 12 de noviembre de 2025, TRIBUNA te informó que fue detenido Luis Fernando 'N', quien funge como director jurídico de la empresa Tufesa, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha dado a conocer la razón por la cual quedó a disposición de las autoridades.

En un boletín informativo, la FGJES señaló que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Fernando 'N', apoderado legal de la empresa Autotransportes Tufesa, por el delito de falsedad en informes proporcionados ante una autoridad distinta a la judicial, al haber aportado el nombre de un chofer que no se encontraba a bordo del autobús accidentado.

pic.twitter.com/KRnIFl2Zzi — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 13, 2025

Se informó que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la imputación, los mismos que fueron valorados por el juez, quien determinó vincularlo a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ciudad Obregón, en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Jalisco, colonia Centro. Tras su aseguramiento, Luis Fernando 'N' de 48 años, fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, donde permanece a disposición del órgano jurisdiccional que conoce del caso.

Ayer trascendió un documento del Registro Nacional de Detenciones donde se indica que Luis Fernando 'N' fue arrestado alrededor de las 18:35 horas. Cabe señalar que por el caso también se encuentran detenidos Francisco Javier 'N' y Joel Alberto 'N', choferes de autobús de línea Tufesa que son señalados por el accidente. Francisco Javier 'N' es imputado por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que a Joel Alberto 'N' se le atribuye el delito de abandono de personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó su compromiso para actuar ante las conductas que vulneran la confianza pública y afectan a las múltiples víctimas. Cabe señalar que el 'camionazo' dejó un saldo de siete personas sin vida y 28 lesionados; hasta el momento las investigaciones siguen.

Fuente: Tribuna del Yaqui