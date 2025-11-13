Niega averiguación en su contra: Alcalde de SLRC confirma revocación de su visa por "motivo administrativo"

San Luis Río Colorado, Sonora.- Después de que se reportó que este jueves 13 de noviembre le fue revocada la visa al alcalde de San Luis Río Colorado (SLRC), César Iván Sandoval Gámez, se le habría quitado la visa. Este confirmó que en efecto sí sucedió, pero fue por un tema "administrativo" y no porque exista una averiguación en su contra.

"El día de hoy íbamos a una reunión educativa a la ciudad de Yuma, donde íbamos a firmar un convenio de colaboración en el tema ambiental, porque es nuestra preocupación canalizar y ver cómo podemos solucionar el grave problema que tenemos en ese sentido", señaló Sandoval Gámez a la prensa local, horas después de que se reportó el hecho.

#Seguridad | Reportan retención del alcalde de SLRC en garita de EU; habrían revocado su visa ??uD83CuDDFAuD83CuDDF8https://t.co/p1UH3Oc3N1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Dijo que al momento de cruzar, los pasaron a segunda revisión para verificar su visa, "y efectivamente la visa me fue retirada; yo soy una persona que siempre respeto, respeto mucho los procedimientos que tiene cada país. Atiendo de una manera muy ordenada. Quiero dejarte en claro que no existe, ni en este momento ni en otros, ninguna averiguación en mi contra, tanto en México como en el extranjero", afirmó.

Por otra parte, agradeció al personal que le atendió en la aduana, diciendo que el trato que se le dio fue "excelentemente bien" en todo momento y con mucho respeto. También dio las gracias a la ciudadanía y reiteró que su compromiso sigue, porque él se mantiene trabajando "con todo el corazón, con todo el amor, para hacer que las cosas sucedan en San Luis Río Colorado".

Respecto a las razones o motivos por los cuales le retiraron su visa, dijo que no hubo una como tal y que el personal de la aduana le "manejó" que es una cuestión "administrativa". "Como te digo, yo respeto mucho las reglas y las leyes, y los procedimientos que cada país tiene", afirmó César Iván Sandoval Gámez ante los medios de comunicación de la localidad.

Horas antes de que se registrara el hecho, el alcalde había participado en un evento público con el secretario de Seguridad de Sonora, Braulio Martínez Navarrete, donde se informó que el Mando Único llegaba al municipio de San Luis Río Colorado. Donde el capitán Jacobo Ortega tomará las riendas de las fuerzas de seguridad en el municipio fronterizo.

#Sonora | César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, confirmó que le retiraron la visa y lo retuvieron al intentar cruzar a Estados Unidos uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDEA8 pic.twitter.com/6Qv7NHHUSO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui