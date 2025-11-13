Pánico en kínder de Hermosillo tras cortocircuito de transformador; más de 40 menores son evacuados

Hermosillo, Sonora.- Esta mañana de jueves 13 de noviembre de 2025 se vivió un momento de pánico en el kínder 'Burbujas' y la estancia 'Casa de los Abuelos' en la colonia Olivares de Hermosillo, ya que un cortocircuito en un transformador generó la movilización de los cuerpos de emergencia y se realizó la evacuación de 40 menores y 10 adultos mayores.

El hecho se registró entre las calles Tabasco, entre avenida Olivares y callejón Santa Ana; el primer reporte indicó que se presentó un apagón en la zona y, al llegar el suministro, se registró un posible cortocircuito, lo que generó una rápida evacuación. Personal de docencia desalojó a los menores lo más pronto posible, mientras que el personal de la 'Casa de los Abuelos' hizo lo propio con los adultos.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que bomberos y cuerpos de atención a emergencias atendieron el reporte de un problema con un transformador, en la colonia Olivares. "Según los primeros reportes en el sitio, un ave tocó un transformador y generó un cortocircuito, a dos cuadras de un preescolar. De manera preventiva, fue desalojado el alumnado y el personal del preescolar 'Burbujas', sin mayores contratiempos", indicó la dependencia.

"Se generó un problema en uno de los transformadores de aquí del sector; al ir a revisar vimos que había una paloma electrocutada, lo que suponemos que generó un corto, un breve apagón y posteriormente estos problemas", indicó Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo. En total fueron 48 menores y 10 docentes evacuados, además de 10 personas adultas mayores y 15 trabajadores de la institución. También llegó al sitio personal de Cruz Roja para que las personas adultas mayores fueran atendidas por crisis nerviosa; pero no se ha tenido reporte de mayores afectaciones.

¿Qué hacer en caso de presentarse un cortocircuito?

En caso de presentarse uno, se debe cortar inmediatamente la corriente eléctrica desde el cuadro principal. Luego, desconecta todos los aparatos electrónicos y, con precaución, revisa si hay daños visibles en los cables o enchufes.

